"Putin prędzej odda Kreml niż Krym"

Reżyser Ołeh Sencow, który we wrześniu został zwolniony z rosyjskiej kolonii karnej w ramach wymiany jeńców, podkreślił w rozmowie, że "nie można próbować dalej próbować dogadywać się z Władimirem Putinem w sprawie Krymu". Według Sencowa na ukraińskich warunkach nie zostanie zwrócony też Donbas.

"Reżim w Rosji jest przeklęty"

"Trzeba zdawać sobie sprawę, że Putin nie odda Krymu, to niemożliwe. Prędzej odda Kreml, niż odda Krym" - ocenił Sencow w opublikowanym w poniedziałek wywiadzie.

Jak dodał Ukrainiec, obecny "reżim (w Rosji) jest przeklęty. Jest autorytarny, zbudowany na kłamstwie, na zastraszaniu, na oszustwie. Nie może istnieć wiecznie". Mówił też, że w Rosji wszystko zależy od jednej osoby. "Nie jest to instytucja prezydenta, to instytucja Putina, dlatego nie można po prostu zmienić nazwiska i wszystko zostanie tak jak jest. Kiedy on odejdzie, wszystko się zawali" - powiedział reżyser.