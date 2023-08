Nikt nie wie, jak ominęli ochronę. Media: nieznani sprawcy zabili we śnie 14 rosyjskich żołnierzy

W jednej z jednostek wojskowych w pobliżu Eupatorii na okupowanym Krymie odnaleziono ciała 14 rosyjskich żołnierzy. Mieli zostać zabici we śnie. "Nikt na razie nie wie, jak przestępcy ominęli ochronę" - piszą media.

Jak podano, żołnierze sił Władimira Putina "zostali zabici w czasie snu". "Część nieznani sprawcy zabili ciosami w serce, a niektórym podcięli gardła. Nikt na razie nie wie, jak przestępcy ominęli ochronę i dostali się do koszar" - opisano, dodając, że trwają poszukiwania sprawców.

Na początku sierpnia UNIAN informowała o odnotowaniu eksplozji na Krymie w aż pięciu różnych miejscach, w tym między innymi w okolicach Sewastopola (gdzie znajduje się baza rosyjskiej Floty Czarnomorskiej.) i na poligonie starokrymskim we wschodniej części półwyspu.

Poczynając od sierpnia 2022 roku na Krymie niemal co kilka dni odnotowywane są wybuchy. W przypadku ukraińskich ataków przy pomocy dronów rosyjska administracja za każdym razem utrzymuje, że jest to jakoby efekt działań obrony przeciwlotniczej lub skutecznego niszczenia nadlatujących bezzałogowców. Władze w Kijowie otwarcie przyznają się do części spośród tych operacji.