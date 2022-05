Oksana po wybuchu miny straciła nogi. Właśnie wyszła za mąż, wzruszający taniec w lwowskim szpitalu

We Lwowie wyszła za mąż 23-letnia pielęgniarka z Łysyczańska w obwodzie ługańskim. Oksana w wyniku eksplozji miny straciła nogi i palce u rąk. Wesele odbyło się na oddziale szpitalnym, a pierwszy taniec nowożeńców wzruszył obecnych do łez.

Portal tsn.ua, opisując to wydarzenie, powołał się na doniesienia Lwowskiego Towarzystwa Lekarskiego. "Narzeczony Wiktor chwycił w ramiona swoją ukochaną Oksanę. Ona, 23-letnia pielęgniarka z Łysyczańska, straciła nogi pod koniec marca. Kobieta odwróciła się, by ostrzec ukochanego o niebezpieczeństwie, sekundę później pod nią eksplodowała mina" - przekazała palcówka medyczna.

Do tragicznego wydarzenia doszło 27 marca. Oksana i Wiktor wracali do domu. Ona szła pierwsza. Chwilę później doszło do eksplozji. Kobieta straciła nogi i cztery palce lewej ręki. Została przewieziona do szpitala w Łysyczańsku, gdzie przeszła cztery operacje. Później Oksanę przewieiono do szpitala w mieście Dnipro, a następnie do Lwowa. Przed nią długa rehabilitacja.