Świat Co najmniej 12 osób zginęło w ataku na Zaporoże. "Rosja podziękowała za zniesienie sankcji" Oprac. Justyna Sochacka |

Rosyjski atak na Zaporoże Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/DARYNA NAUMOVA

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Do rosyjskiego ataku na Zaporoże doszło około godziny 5 nad ranem (4 czasu polskiego). "Obecnie wiadomo, niestety, o 12 zabitych, wśród nich jest troje dzieci" - poinformował Zełenski. "Składam wyrazy współczucia wszystkim rodzinom i bliskim" - dodał.

Rosyjski atak na Zaporoże Źródło zdjęcia: PAP/EPA/DARYNA NAUMOVA

Prezydent Ukrainy przekazał, że rannych zostało 14 osób, a stan dwóch z nich jest ciężki. Los 12 osób pozostaje nieznany. W Zaporożu trwają prace poszukiwawczo-ratownicze.

"Dziś Rosja podziękowała za zniesienie sankcji na eksport oleju napędowego, zrzucając pięć kierowanych bomb lotniczych na budynki mieszkalne w Zaporożu - napisał Zełenski.

Today, Russia expressed its thanks for the lifting of sanctions on diesel exports by dropping five glide bombs on residential buildings in Zaporizhzhia. As of now, sadly, twelve people have been confirmed killed, including three children. My condolences to all their families and… pic.twitter.com/bF0iXLFJ0A — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 10, 2026 Rozwiń

Rosja zaatakowała 13 obwodów Ukrainy

Ogółem w nocy z piątku na sobotę wojska rosyjskie zaatakowały 13 obwodów Ukrainy. Zniszczyły budynki mieszkalne, a także urządzenia infrastruktury i kolei.

"Ta noc po raz kolejny potwierdziła, że w Rosji każde osłabienie presji odbierane jest jako sygnał, że rzekomo można dalej prowadzić wojnę, że rzekomo można zrzucać bomby na miasta. Potrzebne są inne sygnały. Rosja musi zrozumieć, że trzeba zakończyć wojnę, a w tym celu musi odczuwać własne straty. Obecnie zapewnia to właśnie nasza zdolność do uderzeń dalekiego zasięgu. I odpowiemy na rosyjskie ataki. Dziękuję wszystkim, którzy pomagają" - oświadczył Zełenski.

Część Kijowa i obwodu bez prądu, są problemy z wodą

W stolicy Ukrainy, Kijowie, po rosyjskich atakach na infrastrukturę energetyczną wstrzymano ruch metra. W kilku dzielnicach miasta przestały jeździć tramwaje i trolejbusy. Ministerstwo energetyki oświadczyło, że bez prądu pozostaje część Kijowa i obwodu kijowskiego.

"W związku z atakiem na obiekty energetyczne Kijowa i obwodu kijowskiego, część regionu pozostaje bez dostaw energii elektrycznej. Jak tylko pozwolą zasady bezpieczeństwa, brygady remontowe przystąpią do wznowienia dostaw prądu" - ogłosił resort.

Mer stolicy Witalij Kliczko przekazał, że "w mieście są także problemy z dostawami wody". Zapewnił, że specjaliści pracują nad wznowieniem dostaw energii elektrycznej i wody.

Alarm, który ostrzega przed atakami rosyjskich dronów, był w sobotę w Kijowie ogłaszany pięciokrotnie.

Porozumienie USA z Rosją

Prezydent USA Donald Trump poinformował w piątek o porozumieniu z Władimirem Putinem dotyczącym zwiększenia dostaw rosyjskiego oleju napędowego na światowe rynki, w tym do Stanów Zjednoczonych.

Konsekwencją porozumienia ma być zawieszenie amerykańskich sankcji na rosyjski olej napędowy do kwietnia 2027 r. Trump uzasadniał tę decyzję zapotrzebowaniem światowej gospodarki na paliwo.

Zełenski oświadczył w piątek w serwisach społecznościowych, że prezenty dla Putina w postaci złagodzenia sankcji nie doprowadzą do pokoju, a Rosja odpłaci za ustępstwa jeszcze większym terrorem.