"Financial Times": rosyjska ofensywa może ruszyć w ciągu 10 dni 

Rosjanie w ciągu najbliższych 10 dni mogę przeprowadzić w Ukrainie nową ofensywę na dużą skalę - powiedział "Financial Times" anonimowo ukraiński doradca wojskowy. O nadciągającym rosyjskim ataku informowali także w niedzielę prezydent Wołodymyr Zełenski oraz szef ukraińskiego resortu obrony.

Jak pisze "Financial Times", Ukraińcy oczekują, że atak nastąpi około roku po tym, jak Władimir Putin rozpoczął pełnowymiarową inwazję (24 lutego 2022) i zanim na Ukrainę dotrą nowoczesne zachodnie czołgi i inna broń, którą niedawno obiecano.

Ustępujący minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow ostrzegł w niedzielę na konferencji prasowej w Kijowie, że duża ofensywa okupantów może nastąpić w okolicach rocznicy inwazji, bo Rosjanie lubią symbolikę. Dodał, że chociaż zachodnie czołgi i inny nowoczesny sprzęt nie dotrą do tego czasu, to kraj "zgromadził zasoby i rezerwy, które możemy rozmieścić i którymi możemy go (najeźdźcę - red.) odeprzeć".