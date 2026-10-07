Ukraina odpowiada na rosyjskie ataki. Uderzyła w kluczowe cele armii Putina
Sztab Generalny Ukrainy poinformował w środę, że celem ukraińskiego ataku było ważne rosyjskie lotnisko Sieszcza w obwodzie briańskim, położonym w pobliżu granicy z Ukrainą. Lotnisko jest miejscem bazowania pułku lotnictwa transportowego, wyposażonego w samoloty Ił-76 i An-124. Było także używane jako baza bombowców Su-34, prowadzących naloty na cele na terytorium Ukrainy.
W tym samym obwodzie została zniszczona także stacja radarowa oraz instalacje służące do prowadzenia walki radioelektronicznej. Polega ona między innymi na zakłócaniu sygnału.
Z kolei w pobliżu okupowanego Doniecka celem ataku był magazyn dronów oraz instalacje niezbędne do przygotowania i wystrzeliwania bezzałogowców, a także centra kierowania i naprowadzania.
W rejonie wsi Kondriucze uderzono w skład rosyjskiego paliwa. "Ciąg dalszy nastąpi" - zapowiedział Sztab Generalny Ukrainy.
Wcześniej w środę Wołodymyr Zełenski informował, że w ostatnich dniach Ukraina zaatakowała cztery cele, które sponsorują "brutalną wojnę" Rosji, w tym dwie rosyjskie rafinerie i poligon w obwodach permskim, samarskim i astrachańskim.
"Odzew nastąpił również na Morzu Czarnym" - przekazał prezydent Ukrainy. We wtorek u wybrzeży Rosji płonął tankowiec, łączony z "flotą cieni" Moskwy.
Rosja atakuje ukraińskie miasta
W nocy z wtorku na środę Rosja dokonała zmasowanego ataku na ukraińskie miasta: Pryłuki, Kijów, Dniepr, Krzemieńczuk, Zaporoże i Ołeksandrię.
W Pryłukach pocisk uderzył w blok mieszkalny. Zginęło co najmniej 18 osób, w tym czworo dzieci - przekazał po południu Zełenski. "Rosyjska armia jako urodzinowy prezent podarowała Putinowi zniszczenie bloku mieszkalnego. To był zwykły pięciopiętrowy blok" - napisał prezydent Ukrainy na X.
Dwie osoby zginęły w Krzemieńczuku w obwodzie połtawskim, dwie w Kijowie, a jeszcze dwie w Ołeksandrii w obwodzie kirowohradzkim.
"Rosjanie chcieli uderzył boleśnie i demonstracyjnie" - ocenił Zełenski i podkreślił, że było to jeden z najbardziej "podłych" ataków, w którym w sumie armia Putina użyła 70 pocisków, w tym wiele z nich balistycznych oraz dronów. Ukraińskiej armii udało się zestrzelić tylko niektóre.
Zełenski ostrzegł we wtorek, że Rosja przygotowuje się do zmasowanych ataków na Ukrainę. W związku z rosyjskimi atakami w Ukrainie polskie wojsko poderwało myśliwce w środę rano.