Świat Ukraina odpowiada na rosyjskie ataki. Uderzyła w kluczowe cele armii Putina Oprac. Aleksandra Sapeta |

Rosja "demonstracyjnie" zaatakowała Ukrainę Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Google Maps

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Sztab Generalny Ukrainy poinformował w środę, że celem ukraińskiego ataku było ważne rosyjskie lotnisko Sieszcza w obwodzie briańskim, położonym w pobliżu granicy z Ukrainą. Lotnisko jest miejscem bazowania pułku lotnictwa transportowego, wyposażonego w samoloty Ił-76 i An-124. Było także używane jako baza bombowców Su-34, prowadzących naloty na cele na terytorium Ukrainy.

W tym samym obwodzie została zniszczona także stacja radarowa oraz instalacje służące do prowadzenia walki radioelektronicznej. Polega ona między innymi na zakłócaniu sygnału.

Z kolei w pobliżu okupowanego Doniecka celem ataku był magazyn dronów oraz instalacje niezbędne do przygotowania i wystrzeliwania bezzałogowców, a także centra kierowania i naprowadzania.

W rejonie wsi Kondriucze uderzono w skład rosyjskiego paliwa. "Ciąg dalszy nastąpi" - zapowiedział Sztab Generalny Ukrainy.

⚡️⚡️ Airfield, UAV command posts and other enemy military targets hit



On 6th October and during the night of 7th October 2026, units of the Defence Forces of Ukraine struck a number of enemy military targets in the temporarily occupied territories of Ukraine and in the russian… pic.twitter.com/lBdCfDrFSr — Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) October 7, 2026 Rozwiń

Wcześniej w środę Wołodymyr Zełenski informował, że w ostatnich dniach Ukraina zaatakowała cztery cele, które sponsorują "brutalną wojnę" Rosji, w tym dwie rosyjskie rafinerie i poligon w obwodach permskim, samarskim i astrachańskim.

"Odzew nastąpił również na Morzu Czarnym" - przekazał prezydent Ukrainy. We wtorek u wybrzeży Rosji płonął tankowiec, łączony z "flotą cieni" Moskwy.

Ukraine’s just responses to all Russian strikes against our people. Over the past day, our warriors struck four targets that help Russia finance and wage its brutal war – two oil facilities and a training ground in the Perm, Samara, and Astrakhan regions. There was also a… pic.twitter.com/GAHZ4MtqQi — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 7, 2026 Rozwiń

Rosja atakuje ukraińskie miasta

W nocy z wtorku na środę Rosja dokonała zmasowanego ataku na ukraińskie miasta: Pryłuki, Kijów, Dniepr, Krzemieńczuk, Zaporoże i Ołeksandrię.

W Pryłukach pocisk uderzył w blok mieszkalny. Zginęło co najmniej 18 osób, w tym czworo dzieci - przekazał po południu Zełenski. "Rosyjska armia jako urodzinowy prezent podarowała Putinowi zniszczenie bloku mieszkalnego. To był zwykły pięciopiętrowy blok" - napisał prezydent Ukrainy na X.

Dwie osoby zginęły w Krzemieńczuku w obwodzie połtawskim, dwie w Kijowie, a jeszcze dwie w Ołeksandrii w obwodzie kirowohradzkim.

"Rosjanie chcieli uderzył boleśnie i demonstracyjnie" - ocenił Zełenski i podkreślił, że było to jeden z najbardziej "podłych" ataków, w którym w sumie armia Putina użyła 70 pocisków, w tym wiele z nich balistycznych oraz dronów. Ukraińskiej armii udało się zestrzelić tylko niektóre.

Today, as a birthday “gift” to Putin, the Russian army destroyed a residential building in Pryluky, in the Chernihiv region. It was an ordinary five-story apartment building. Tragically, as of now, five people have been reported killed and 26 injured, including five children.… pic.twitter.com/rd9iMT3kpF — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 7, 2026 Rozwiń

Zełenski ostrzegł we wtorek, że Rosja przygotowuje się do zmasowanych ataków na Ukrainę. W związku z rosyjskimi atakami w Ukrainie polskie wojsko poderwało myśliwce w środę rano.