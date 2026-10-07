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Świat

Ukraina odpowiada na rosyjskie ataki. Uderzyła w kluczowe cele armii Putina

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mapa-baza-lotnicza
Rosja "demonstracyjnie" zaatakowała Ukrainę
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Google Maps
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Ukraińska armia przeprowadziła ataki na rosyjskie lotnisko w obwodzie briańskim, a także na obiekty związane z prowadzeniem ataków na Ukrainę przez rosyjskie drony - poinformował w najnowszej aktualizacji Sztab Generalny Ukrainy.

Sztab Generalny Ukrainy poinformował w środę, że celem ukraińskiego ataku było ważne rosyjskie lotnisko Sieszcza w obwodzie briańskim, położonym w pobliżu granicy z Ukrainą. Lotnisko jest miejscem bazowania pułku lotnictwa transportowego, wyposażonego w samoloty Ił-76 i An-124. Było także używane jako baza bombowców Su-34, prowadzących naloty na cele na terytorium Ukrainy.

W tym samym obwodzie została zniszczona także stacja radarowa oraz instalacje służące do prowadzenia walki radioelektronicznej. Polega ona między innymi na zakłócaniu sygnału.

Z kolei w pobliżu okupowanego Doniecka celem ataku był magazyn dronów oraz instalacje niezbędne do przygotowania i wystrzeliwania bezzałogowców, a także centra kierowania i naprowadzania.  

W rejonie wsi Kondriucze uderzono w skład rosyjskiego paliwa. "Ciąg dalszy nastąpi" - zapowiedział Sztab Generalny Ukrainy.

Wcześniej w środę Wołodymyr Zełenski informował, że w ostatnich dniach Ukraina zaatakowała cztery cele, które sponsorują "brutalną wojnę" Rosji, w tym dwie rosyjskie rafinerie i poligon w obwodach permskim, samarskim i astrachańskim.

"Odzew nastąpił również na Morzu Czarnym" - przekazał prezydent Ukrainy. We wtorek u wybrzeży Rosji płonął tankowiec, łączony z "flotą cieni" Moskwy.

Rosja atakuje ukraińskie miasta

W nocy z wtorku na środę Rosja dokonała zmasowanego ataku na ukraińskie miasta: Pryłuki, Kijów, Dniepr, Krzemieńczuk, Zaporoże i Ołeksandrię. 

W Pryłukach pocisk uderzył w blok mieszkalny. Zginęło co najmniej 18 osób, w tym czworo dzieci - przekazał po południu Zełenski. "Rosyjska armia jako urodzinowy prezent podarowała Putinowi zniszczenie bloku mieszkalnego. To był zwykły pięciopiętrowy blok" - napisał prezydent Ukrainy na X. 

Dwie osoby zginęły w Krzemieńczuku w obwodzie połtawskim, dwie w Kijowie, a jeszcze dwie w Ołeksandrii w obwodzie kirowohradzkim.

"Rosjanie chcieli uderzył boleśnie i demonstracyjnie" - ocenił Zełenski i podkreślił, że było to jeden z najbardziej "podłych" ataków, w którym w sumie armia Putina użyła 70 pocisków, w tym wiele z nich balistycznych oraz dronów. Ukraińskiej armii udało się zestrzelić tylko niektóre. 

Zełenski ostrzegł we wtorek, że Rosja przygotowuje się do zmasowanych ataków na Ukrainę. W związku z rosyjskimi atakami w Ukrainie polskie wojsko poderwało myśliwce w środę rano.  

Źródło: PAP, Reuters
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Tagi:
Wojna w UkrainieRosjaUkrainaWołodymyr Zełenski
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