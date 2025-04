Rosjanie zaatakowali na motocyklach. Szturm trwał siedem godzin

Szturm sił rosyjskich w rejonie Pokrowska Źródło: Ołeksandr Piwnenko

Żołnierze ukraińskiej Gwardii Narodowej poinformowali o odparciu siedmiogodzinnego szturmu sił rosyjskich w rejonie miasta Pokrowsk w obwodzie donieckim. Był to jeden z najpotężniejszych ataków rosyjskich na tym kierunku.

"To wydarzenie z pewnością przejdzie do historii" - podano we wpisie ukraińskiej Gwardii Narodowej, zamieszczonym w mediach społecznościowych. Żołnierze tej formacji przekazali, że w czwartek siły rosyjskie przypuściły jeden z najpotężniejszych szturmów w rejonie miasta Pokrowsk w obwodzie donieckim.

Atak trwał ponad siedem godzin. Gwardia Narodowa podała, że żołnierze rosyjscy poruszali się między innymi na motorach.

Na obrazie opublikowanym przez formację widać kilkanaście spalonych jednośladów, jednak - jak zaznaczono - nie jest ono prawdziwe, a stworzyła je sztuczna inteligencja.

Zdjęcie to zostało opublikowane przez wiele portali ukraińskich, które nie odnotowały, że zostało ono wygenerowane przez sztuczną inteligencję.

Zdjęcie wygenerowane przez AI dodane do wpisu ukraińskiej armii Źródło: ngu.gov.ua

Dowódca Gwardii Narodowej, generał brygady Ołeksandr Piwnenko poinformował, że w czwartek żołnierze 14. Brygady Szturmowej "Czerwona Kałyna" skutecznie odparli zakrojony na szeroką skalę atak sił rosyjskich na kierunku pokrowskim. W czasie walk zginęło lub zostało rannych co najmniej 240 żołnierzy rosyjskich. Armia wroga straciła ponadto ponad sto sztuk sprzętu.

Jeden z najgorętszych odcinków

Kierunek pokrowski jest jednym z najgorętszych odcinków na froncie. W ciągu ostatniej doby doszło w tym miejscu do ponad 60 starć bojowych - poinformował w piątkowym sprawozdaniu sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych.

Walki o Pokrowsk, ważny węzeł komunikacyjny w Donbasie, gdzie przed inwazją zbrojną Rosji na Ukrainę mieszkało blisko 400 tysięcy mieszkańców, trwają od wielu miesięcy. Przebiegające przez miasto połączenie kolejowe było regularnie wykorzystywane do ewakuacji ludności cywilnej z miast przygranicznych do bezpieczniejszych obszarów Ukrainy, a także do transportu zaopatrzenia dla wojska ukraińskiego.

Ukraińscy żołnierze w rejonie Pokrowska Źródło: Reuters

Odbity obszar

W czwartek naczelny dowódca sił ukraińskich Ołeksandr Syrski oznajmił, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni siły obronne wyzwoliły obszar o powierzchni około 16 kilometrów kwadratowych we wsiach Udaczne, Kotłyne i Szewczenko w pobliżu Pokrowska.

Według danych ukraińskiego analitycznego projektu Deepstate, monitorującego sytuację na froncie, oddziały sił obronnych w ostatnim czasie wzmocniły swoje pozycje na południe od Pokrowska, położone zaledwie trzy kilometry od miasta, skąd wcześniej zostały wyparte przez wojsko rosyjskie.