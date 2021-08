Na Ukrainie odkryto jeden z największych masowych grobów ofiar NKWD

W Odessie na południu Ukrainy znaleziono jedne z największych masowych pochówków na Ukrainie - poinformował Instytut Pamięci Narodowej tego kraju. Do dołów śmierci trafiały ofiary rozstrzelane przez NKWD.

"Skala pochówków ofiar NKWD w Odessie poraża" - napisał południowy oddział Instytutu Pamięci Narodowej Ukrainy. Na obecną chwilę jedynie po przeprowadzeniu prac w jednym z sektorów byłego obiektu specjalnego NKWD "Tatarka" znaleziono co najmniej 29 grobów (według stanu z 23 sierpnia). To doły, do których trafiali rozstrzelani odesyjczycy, ofiary komunistycznego terroru - czytamy w komunikacie IPN.