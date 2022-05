"Wiele razy mówiłam, że chcę zostać w swojej Odessie do końca wojny". 18-latka opowiada, dlaczego zdecydowała się uciec

18-letnia Daria Korsak zdecydowała się opuścić rodzinną Odessę. - Razem z rodzina zdecydowaliśmy w nocy o wyjeździe do Polski, ale niestety jest teraz duży problem z benzyną. Może będę za parę dni w Polsce, ale na razie jestem w Ukrainie, ale już na zachodzie - przekazała.

Daria Korsak studiuje od dwóch lat w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Do rodzinnej Odessy pojechała, żeby wyrobić sobie nową wizę. Kiedy miała wrócić do Polski, Rosja zaatakowała Ukrainę. Na czas wojny postanowiła więc zostać z rodziną.

- Jestem teraz w drodze do bezpiecznego miejsca. Razem z rodzina zdecydowaliśmy w nocy o wyjeździe do Polski, ale niestety jest teraz duży problem z benzyną. Na razie nie nie mamy benzyny, aby wyjechać do Polski, więc kilka dni będziemy tu gdzieś w zachodniej Ukrainie. Może będę za parę dni w Polsce, ale na razie jestem w Ukrainie, ale już na zachodzie, a nie w Odessie - relacjonowała. Dodała, że nie spała całą noc, bo pakowała najpotrzebniejsze rzeczy.