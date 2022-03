Ministerstwo obrony w Kijowie: na Ukrainę spadło blisko pół tysiąca rakiet od początku rosyjskiej inwazji

Ukraiński resort obrony poinformował także, że od początku inwazji Rosja przeprowadziła 1804 naloty na Ukrainę. Do przeprowadzania ataków armia rosyjska wykorzystuje lotniska wojskowe w Rosji, na Białorusi i na okupowanym Krymie.

Sporna kwestia Kindżałów

W sprawozdaniu ukraińskiego ministerstwa zabrakło doniesień o wykorzystaniu przez Rosję hipersonicznych pocisków Kindżał, o czym strona rosyjska informowała 19 marca. Rzecznik rosyjskiego ministerstwa obrony Igor Konaszenkow przekazał wówczas, że Rosja użyła hipersonicznych pocisków Kindżał do zniszczenia składów amunicji we wsi Delatyn w obwodzie iwanofrankiwskim na zachodniej Ukrainie. Następnego dnia rosyjski resort obrony poinformował, że po raz kolejny pociski te zostały wykorzystane do zniszczenia magazynów paliw w Konstantinowce na południu Ukrainy.