Bianka Zalewska: nawet dzieci wiedzą, jak korzystać z aplikacji z mapami schronów

- Teraz ta wiara w zwycięstwo jest, jednak wiedzą, że to może się trochę przedłużyć w czasie, a właściwie bardzo może się przedłużyć w czasie. To już jest wiele miesięcy na froncie, a są tacy, którzy walczą od lat, bo ta wojna zaczęła się dziesięć lat temu, a nie dwa lata temu – podkreśliła.

Zalewska: w ciągu trzech minut restauracja pustoszeje

Bianka Zalewska wspomniała, że Ukraińcy często powtarzają, że człowiek jest w stanie przyzwyczaić się do wszystkich warunków i że wszystko zniesie. – Sami są nawet zdziwieni, ile sami znoszą. Ja też byłam zdziwiona, jak bardzo to życie przystosowało się w miastach jak Kijów, gdzie można pójść do restauracji. Nagle jest alarm, gasną światła i prąd jest odłączony. W ciągu trzech minut restauracja pustoszeje, wszyscy wiedzą co robić, kelnerka przelewa twoją kawę, jedzenie zostaje przesypane do pudełeczka i wszyscy wychodzą – opowiedziała.