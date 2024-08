Do wybuchu dochodzi tu średnio co dwie minuty

Siły rosyjskie kontrolują obecnie ok. 70 procent powierzchni obwodu chersońskiego na południu Ukrainy . Pozostałe tereny i główne miasto obwodu, Chersoń, odbite z rąk rosyjskich okupantów jesienią 2022 roku , są kontrolowane przez Ukraińców.

- Biorąc pod uwagę to, co dzieje się w naszym regionie, można powiedzieć, że co dwie minuty mamy eksplozję - powiedział Prokudin, proszony o ocenę obecnej sytuacji.