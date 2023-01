13-letni Jarosław dwukrotnie znalazł się pod rosyjskim ostrzałem. Lekarze walczą o jego życie

W sylwestrową noc rosyjskie wojsko wielokrotnie ostrzelało obwód chersoński i Chersoń - poinformowały tamtejsze władze. Wśród rannych jest 13-letni Jarosław, który dwukrotnie znalazł się pod rosyjskim ostrzałem i w stanie ciężkim trafił do szpitala.

Ukraińska sekcja BBC poinformowała, że w sobotę wieczorem trzynastolatek wraz z siostrą wracali do domu we wsi Naddnipriańskie w pobliżu Chersonia. Wtedy Rosjanie przypuścili atak rakietowy. W wyniku ostrzału chłopiec został ciężko ranny. Został przewieziony do szpitala. Trafił na oddział intensywnej terapii.