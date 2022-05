Obrońca Wyspy Węży: Po poddaniu się kazano nam przez siedem godzin leżeć twarzą do ziemi

Słowa, które pierwszego dnia inwazji Rosji na Ukrainę wypowiedzieli obrońcy Wyspy Węży w odpowiedzi na rosyjskie ultimatum, przeszły już do historii. Jeden z nich, porucznik Walery Zakabłuk, w wywiadzie dla telewizji CNN opowiedział, jak wyglądał moment poddania.

Mieli samoloty i strzelali z krążownika Moskwa

- Złożyliśmy broń. Zabrano nas do jednego z budynków. Najpierw, przez jakieś siedem godzin, kazano nam leżeć twarzą do ziemi. Potem przesłuchiwali nas przez dwie-trzy godziny. Dali nam jedzenie i herbatę i na pokładzie łodzi patrolowej zabrali do Rosji - relacjonował Zakabłuk.