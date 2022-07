Bicie łańcuchami, rażenie prądem, upokarzanie. Tak ukraińscy więźniowie opowiadają o obozie w Ołeniwce

Byli więźniowie kontrolowanego przez prorosyjskich separatystów obozu filtracyjnego w Ołeniwce, gdzie w wyniku rosyjskiego ostrzału zginęły dziesiątki ukraińskich jeńców, opowiedzieli dziennikowi "New York Times" o panujących tam warunkach. Strażnicy, według tych relacji, stosowali wobec nich tortury: bili łańcuchami i metalowymi rurami, razili prądem i upokarzali. Radio Swoboda rozmawiało z ukraińskim wolontariuszem, który także trafił w to miejsce. - Dostawialiśmy jedynie wodę i po kawałku chleba. Pić i jeść chcieliśmy stale - mówił Kostiantyn Wełyczko.

- Jak wyjaśnili strażnicy, ważne było, aby więzień został upokorzony od razu po przybyciu – powiedział dziennikowy "New York Times" 37-letni cywil Staś Hłuszko, który 4 lipca został zwolniony z obozu filtracyjnego w Ołeniwce na terytorium samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej we wschodniej części Ukrainy. - Tortury zadawane nam, cywilom, nie były tak straszne jak te stosowane wobec żołnierzy – dodał. Według jego relacji strażnicy zmuszali nowych więźniów do przebiegania "korytarzem", podczas tego "biegu" byli bici "łańcuchami, metalowymi rurami" i innymi narzędziami.