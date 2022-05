Tatarski medyk apeluje do prezydenta Turcji o pomoc w ewakuacji zakładów Azowstal w Mariupolu

Trwa rosyjskie oblężenie Azowstalu w Mariupolu. O pomoc w ewakuacji zakładów metalurgicznych do prezydenta Turcji zaapelował medyk, pomagający tam rannym żołnierzom i cywilom. - Jesteśmy stale bombardowani z lądu, morza i powietrza. Proszę o zorganizowanie ewakuacji - mówił mężczyzna, który określił siebie krymskim Tatarem.

Nagranie zostało opublikowane w mediach społecznościowych w czwartek 5 maja. Mężczyzna, który określił siebie krymskim Tatarem, zaapelował o pomoc do prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana. - Nie pamiętam już, który to dzień wojny. Ludzie umierają tu od kul i głodu, a ranni tracą życie z powodu braku lekarstw i fatalnych warunków sanitarnych. Nie mamy już czasu i nie wiem, czy kiedykolwiek będziemy go mieli - powiedział.