Kijów o "rosnącej agresywności" Moskwy. Szef Pentagonu: nie jesteśmy pewni, co planuje Putin

Szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba poinformował o "znacznym wzroście rosyjskiej agresywności dyplomatycznej i militarnej" w minionych tygodniach. Kijów konsoliduje partnerów, by przeciwdziałać hybrydowym zagrożeniom. Szef Pentagonu Lloyd Austin, komentując doniesienia o koncentracji rosyjskich sił przy granicach z Ukrainą, przyznał: - Nie jesteśmy pewni, co planuje prezydent Rosji Władimir Putin.

Kijów konsoliduje partnerów

Minister podkreślił, że Ukraina "konsoliduje partnerów, by przeciwdziałać hybrydowym zagrożeniom". - Ukraińska dyplomacja wzmacnia bezpieczeństwo na trzech kierunkach: sojusznicy, sankcje, broń. Czyli polityczne wsparcie Ukrainy ze strony kluczowych partnerów euroatlantyckich, wzmocnienie dyplomatycznego i sankcyjnego nacisku na państwo-agresora, uzgodnienia w sprawie dostaw dodatkowego uzbrojenia dla naszej armii - wyjaśnił.

Kułeba oskarżył też Rosję o "dobijanie" formatu normandzkiego, obejmującego Francję, Niemcy, Ukrainę i Rosję. - Rosja poprzez swoje działania po prostu dobija format normandzki, pokazuje, że nie jest zainteresowana jego rozwojem i oczywiście podkopuje resztki zaufania do siebie - powiedział minister.

Kułeba odniósł się w ten sposób do opublikowania w środę przez MSZ w Moskwie korespondencji dyplomatycznej szefów MSZ Rosji, Francji i Niemiec.

Szef Pentagonu o planach Putina

Szef Pentagonu, Lloyd Austin, komentując doniesienia o koncentrację rosyjskich sił w pobliżu granicy z Ukrainą, przyznał w środę, że Amerykanie "nie są pewni, co planuje prezydent Rosji Władimir Putin." - Obserwujemy to bardzo uważnie i jestem w regularnym kontakcie z generałem (Todem) Woltersem, który kieruje Europejskim Dowództwem. Prawda jest jednak taka, że nie wiemy, co planuje Putin, ale te ruchy przykuły naszą pełną uwagę - powiedział Austin podczas środowej konferencji prasowej.