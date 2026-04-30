Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Nowy rozkaz dla ukraińskich wojsk. Dotyczy pierwszej linii frontu

|
Żołnierze ukraińscy w obwodzie zaporoskim
Ukraina powstrzymała największą próbę przełamania frontu
Źródło: Facebook/Trzeci Korpus Armijny Ukrainy
Ukraińscy żołnierze walczący na pierwszej linii frontu będą pozostawać na pozycjach nie dłużej niż dwa miesiące - wynika z rozkazu podpisanego przez naczelnego dowódcę Sił Zbrojnych. Według "Kyiv Independent" to efekt wzmożonych kontroli warunków, w jakich funkcjonuje ukraińska piechota.

Generał Ołeksandr Syrski, naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, podpisał w czwartek rozkaz dotyczący obowiązkowej rotacji żołnierzy. Służba na pierwszej linii frontu nie będzie mogła trwać dłużej niż dwa miesiące. Po tym czasie ma następować wymiana w ciągu maksymalnie miesiąca. Syrski zaznaczył, że rotacje "powinny być planowane z wyprzedzeniem, z uwzględnieniem sytuacji, charakteru działań bojowych oraz dostępnych sił i środków".

Syrski: za naruszenia grozi nieuchronna odpowiedzialność

Na komunikatorze Telegram, gdzie rozkaz został opublikowany, naczelny dowódca Ukrainy podkreślił, że podpisał go "w celu ratowania życia i zdrowia żołnierzy, wykonujących zadania zarówno na linii starć bojowych, jak i w głębi (frontu)". Wskazano również na obowiązek badań lekarskich i zapewnienia czasu na odpoczynek żołnierzom, którzy zakończyli wykonywanie zadań bojowych.

W rozporządzeniu określono również wymóg terminowego zaopatrywania w amunicję i żywność jednostek operujących na pozycjach. "Rozkaz jest obowiązkowy dla wszystkich pododdziałów realizujących zadania bojowe na pierwszej linii. (...) Wykonywanie tego rozkazu będzie ściśle kontrolowane. Za naruszenia grozi nieuchronna odpowiedzialność, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem i regulacjami Sił Zbrojnych Ukrainy" - podkreślił generał Ołeksandr Syrski.

Naczelny dowódca ukraińskiej armii zaznaczył też, że w związku z dominującą rolą dronów na polu walki zmienia się sama logika prowadzenia działań zbrojnych. "Istotnie przekształciły się pojęcia (dotyczące) pierwszej linii, zaplecza oraz głębokości ugrupowań bojowych, a logistyka i przemieszczanie się zarówno na polu walki, jak i z frontu na zaplecze stały się bardziej skomplikowane" - stwierdził.

Doniesienia o warunkach, w jakich funkcjonuje piechota

Niedawno w Ukrainie głośno było o żołnierzach służących na froncie w obwodzie charkowskim. Według relacji ich bliskich, żołnierze ci przez osiem miesięcy przebywali w wyjątkowo trudnych warunkach, na ich stanowiskach brakowało żywności i wody pitnej. Jak pisze "Kyiv Independent", rozkaz został wydany w związku ze wzmożoną kontrolą warunków, w jakich funkcjonuje ukraińska piechota.

Rzeczniczka praw żołnierzy Olha Reszetylowa alarmowała też, że po 40 dniach przebywania na pozycjach bojowych stan psychiczny żołnierzy gwałtownie się pogarsza, a "człowiek staje się obojętny na to, czy przeżyje", dlatego ​​tak długiego pobytu nie można uznać za efektywny.

OGLĄDAJ: Ukraina: wróg ukryty w lesie
pc

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP, Kyiv Independent, Ukraińska Prawda

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA

Udostępnij:
Tagi:
UkrainaWojna w UkrainieRosjaŻołnierze
Ewa Żebrowska
Ewa Żebrowska
Dziennikarka tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica