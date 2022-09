Niemieccy deputowani wzywają do zwiększenia pomocy zbrojnej. "W nowej fazie wojny Ukraina potrzebuje broni"

czytaj dalej

Prezydent Wołodymyr Zełenski w wystąpieniu po 200 dniach wojny powiedział, że świat podziwia postawę ukraińskiej armii, podczas gdy wróg pogrąża się w panice. - Droga do zwycięstwa jest trudna, ale jesteśmy pewni: wy to zrobicie, dojdziecie do naszej granicy, na wszystkie jej odcinki - zwrócił się do walczących. Minister obrony Ołeksij Reznikow napisał, że dzięki australijskim transporterom opancerzonym Bushmaster Ukraińcy kontynuują wyzwalanie obwodu charkowskiego.