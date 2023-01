Szefowa niemieckiego MSZ Annalena Baerbock z wizytą w Charkowie

Niemiecka minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock złożyła niespodziewaną wizytę w Charkowie na wschodzie Ukrainy w pobliżu granicy z Rosją. Obiecała Ukrainie więcej broni, a także "bardzo konkretne oferty" pomocy w przystąpieniu kraju do Unii Europejskiej.

Wizytę do ostatniej chwili utrzymywano w tajemnicy - opisuje portal telewizji ARD. Niemiecka minister podróżowała w nocy pociągiem z Polski na Ukrainę, rano została przyjęta w Kijowie, a stamtąd pojechała dalej na wschód do Charkowa - relacjonuje stacja. Dodaje, że Baerbock wraz Kułebą odwiedzili zniszczone lub uszkodzone miejsca w mieście, m.in. szpital dziecięcy.

- To miasto jest symbolem absolutnego szaleństwa rosyjskiej agresji na Ukrainie i niekończącego się cierpienia, z jakim ludzie, zwłaszcza tutaj, na wschodzie kraju, muszą mierzyć się każdego dnia – powiedziała.

- My, jako rząd, chcemy złożyć Ukrainie bardzo konkretne oferty, aby poczynić postępy we wzmacnianiu praworządności, niezależnych instytucji i walce z korupcją, a także w dostosowywaniu się do standardów Unii Europejskiej - powiedziała.