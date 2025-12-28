Rosyjscy żołnierze wzięci do niewoli (wideo archiwalne) Źródło: Projekt "Chcę żyć"

Dokładne okoliczności śmierci dowódcy rosyjskiej jednostki nie są na razie znane.

Według mediów, Denis Kapustin (ps. White Rex, znany także jako Denis Nikitin) urodził się w Moskwie w 1984 roku, jednak większość czasu mieszkał w zachodniej części Europy, między innymi w Holandii i Niemczech. Był związany ze środowiskami skrajnej prawicy i kibicowskimi. W 2014 roku brał udział w protestach w czasie Euromajdanu w Kijowie.

Żołnierze Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego i Legionu "Wolna Rosja" Źródło: PAP/EPA/SERGEY KOZLOV

Założył Rosyjski Korpus Ochotniczy

Kapustin brał udział w działaniach bojowych na początku rosyjskiej pełnoskalowej inwazji w 2022 roku między innymi w Mikołajowie na południu Ukrainy. W sierpniu 2022 roku założył Rosyjski Korpus Ochotniczy (RDK), jednostkę podporządkowaną Głównemu Zarządowi Wywiadu (HUR) Ministerstwa Obrony Ukrainy.

Formacja ta brała udział w działaniach rajdowych na terytorium Rosji, między innymi w obwodach briańskim i biełgorodzkim.