Dokładne okoliczności śmierci dowódcy rosyjskiej jednostki nie są na razie znane.
Według mediów, Denis Kapustin (ps. White Rex, znany także jako Denis Nikitin) urodził się w Moskwie w 1984 roku, jednak większość czasu mieszkał w zachodniej części Europy, między innymi w Holandii i Niemczech. Był związany ze środowiskami skrajnej prawicy i kibicowskimi. W 2014 roku brał udział w protestach w czasie Euromajdanu w Kijowie.
Założył Rosyjski Korpus Ochotniczy
Kapustin brał udział w działaniach bojowych na początku rosyjskiej pełnoskalowej inwazji w 2022 roku między innymi w Mikołajowie na południu Ukrainy. W sierpniu 2022 roku założył Rosyjski Korpus Ochotniczy (RDK), jednostkę podporządkowaną Głównemu Zarządowi Wywiadu (HUR) Ministerstwa Obrony Ukrainy.
Formacja ta brała udział w działaniach rajdowych na terytorium Rosji, między innymi w obwodach briańskim i biełgorodzkim.
Autorka/Autor: mjz/kab
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/SERGEY KOZLOV