Ukraina zestrzeliwuje tanie drony, używając drogich rakiet. Sukcesy, które "na dłuższą metę mogą pomóc Moskwie"

Ukraina wciąż zestrzeliwuje tanie drony, wykorzystywane przez rosyjską armię, używając w celu obrony drogich rakiet - pisze "New York Times". Amerykański dziennik stawia pytanie, jak długo Ukraińcy będą mogli to robić i prognozuje, że "prawdziwym zwycięzcą za jakiś czas może być kraj, który wydaje mniej".

"Ukraina staje się coraz bardziej doświadczona w niszczeniu dronów, ale istnieje też coraz większa nierównowaga, ponieważ jej broń defensywna, taka jak pociski ziemia-powietrze, kosztuje znacznie więcej niż drony. A to zdaniem niektórych ekspertów wojskowych może na dłuższą metę pomóc Moskwie" - pisze "New York Times".

Rosja stawia na wyczerpanie Ukraińców

"New York Times" zaznacza, że produkowane w Iranie drony Shahed-136, od października zeszłego roku coraz częściej używane do ataków na Ukrainę przez rosyjską armię, są stosunkowo nieskomplikowanymi urządzeniami i dość tanimi. Jednak broń do ich zestrzeliwania z powietrza może być znacznie droższa. Wyprodukowanie bezzałogowca może kosztować zaledwie 20 tysięcy dolarów, podczas gdy koszt wystrzelenia pocisku ziemia-powietrze (np. S-300) może wynosić od 140 tysięcy dolarów - dodaje dziennik. Pocisk amerykańskiego NASAMS jest jeszcze droższy - do 500 tysięcy dolarów - dodaje dziennik.