"New York Times": Morze Czarne punktem zapalnym wojny w Ukrainie

Morze Czarne, które przez dłuższy czas było pomijane w analizach na temat wojny w Ukrainie, w ostatnim okresie stało się miejscem napięć militarnych i geopolitycznych - pisze amerykański dziennik "New York Times", oceniając, że rejon ten stał się istotny zarówno dla Rosji, jak i Ukrainy oraz Zachodu. Autorzy zwracają uwagę na konsekwencje ekonomiczne i wojskowe, jakie niesie ze sobą wycofanie się Moskwy z umowy zbożowej. W ich opinii rośnie ryzyko "nieumyślnego incydentu", który może wyrwać się spod kontroli.

Po wycofaniu się Moskwy z umowy zbożowej, gwarantującej bezpieczny transport produktów rolnych przez Morze Czarne, Rosja przeprowadziła ataki na ukraińskie porty. Ukraina odpowiedziała w ubiegłym tygodniu atakiem na rosyjskie statki, demonstrując przy tym zasięg swych nowych dronów morskich, które mogą uderzyć w cele oddalone o setki kilometrów od jej wybrzeży. Kijów ostrzegł również, że sześć rosyjskich portów czarnomorskich wraz z podejściami do nich będą postrzegane do odwołania jako obszary "ryzyka wojennego".

- Musimy bronić naszego wybrzeża począwszy od wybrzeży wroga - argumentował w maju dowódca ukraińskiej marynarki wojennej Ołeksij Nejiżpapa, optując za silniejszą odpowiedzią na to, co określił rosyjską tyranią na wodach międzynarodowych Morza Czarnego.

"New York Times" zwrócił uwagę, że walki o kontrolę nad Morzem Czarnym mogą przełożyć się na sytuację energetyczną i żywnościową na świecie. Niemal na pewno - zaznaczył dziennik - postawią one również nowe wyzwania przed NATO , które będzie starało się obronić podstawową zasadę prawa międzynarodowego, jaką jest swoboda żeglugi, unikając jednocześnie wciągnięcia sojuszu w bezpośredni konflikt z Rosją.

Rośnie ryzyko "nieumyślnego incydentu" na Morzu Czarnym

Przez wieki Morze Czarne zajmowało centralne miejsce w rosyjskich wysiłkach na rzecz poszerzania wpływów geopolitycznych i ekonomicznych, co w konsekwencji prowadziło do starć z innymi światowymi mocarstwami, w tym wielokrotnie z Imperium Osmańskim. Porty nad ciepłymi wodami morza umożliwiały całoroczny handel, a lokalizacja - "geopolityczne skrzyżowanie" - pozwalało Moskwie wpływać na politykę w Europie czy na Bliskim Wschodzie.

Morze Czarne jest ważne także dla NATO, którego trzech członków - Turcja , Rumunia i Bułgaria - ma do niego bezpośredni dostęp, a w regionie tym znajduje się kolejnych pięć państw partnerskich Sojuszu - Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Mołdawia oraz Ukraina.

Mimo woli NATO, by uniknąć bezpośredniej konfrontacji z Rosją, ryzyko nieumyślnego incydentu, który mógłby wymknąć się spod kontroli, od pewnego czasu rośnie - ocenił nowojorski dziennik. Autorzy przypomnieli o incydencie z marca tego roku, gdy rosyjski myśliwiec uderzył w amerykański dron MQ-9 około 120 kilometrów od anektowanego Krymu.

Po spotkaniu Rady NATO - Ukraina z 26 lipca Sojusz zapowiedział zwiększenie liczby lotów obserwacyjnych w regionie. Dodatkowo Ukraina oraz niektórzy z przedstawicieli branży transportu morskiego zaapelowali do zachodnich sojuszników, by ci zapewnili eskortę jednostkom, na których - mimo rosyjskich gróźb - chcą przewozić ukraińskie zboże.

Przed podjęciem takiej decyzji sojuszników z NATO próbuje powstrzymać jednak Turcja, która dostrzega w tym możliwość eskalowania napięcia. Jednocześnie rząd w Ankarze stara się przekonać Putina, by powrócił do umowy zbożowej, mimo że szanse na to maleją - powiedział były turecki dyplomata Sinan Ulgen.