Prawie połowa Ukraińców chciałaby przystąpienia do Unii Europejskiej. Nieco mniej chce do NATO

Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii przedstawił rezultat badań, z których wynika, że 49 procent Ukraińców chciałoby, by ich kraj dążył do przystąpienia do Unii Europejskiej. Dodatkowo 41 procent opowiada się za przystąpieniem do NATO.

Około 14 procent badanych Ukraińców opowiedziało się za dążeniem ich kraju do Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG), zrzeszającej Rosję, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan i Armenię. 49 procent chciałoby, aby Ukraina dążyła do przystąpienia do Unii Europejskiej. 27 procent wolałoby, by kraj nie zmierzał ani do UE, ani do EWG - pisze Interfax-Ukraina, omawiając wyniki sondażu Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii.

Kijów Shutterstock

Sprawa znieważenia unijnych flag

41 procent uważa, że Ukraina powinna wstąpić do NATO, około 37 procent odpowiedziało, że Ukraina powinna być neutralnym/pozablokowym państwem, 13 procent chciałoby, by ich kraj dołączył do Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (bloku tworzonego przez Rosję, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan i Armenię).

Wspólne ćwiczenia ukraińskich żołnierzy z siłami NATO na brytyjskim niszczycielu Telewizja i radio Ministerstwa Obrony Ukrainy

Instytut przeprowadził badanie w dniach 17-24 października wśród 1502 respondentów na całym terytorium, kontrolowanym przez władze w Kijowie. Jego wyniki zaprezentowano w środę podczas konferencji prasowej w Kijowie.

Dzień wcześniej ukraińskie media poinformowały o wszczęciu sprawy karnej w Odessie w związku ze znieważeniem flag unijnych. Jak podała ukraińska redakcja Radia Swoboda, 8 listopada nieznane osoby zdarły dwie flagi UE, wiszące przy odeskiej radzie miejskiej i Schodach Potiomkinowskich, pomalowały je i podeptały.

Autor:mart//now

Źródło: PAP