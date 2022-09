"Dlaczego żołnierze i oficerowie 1. Gwardyjskiej Armii Pancernej uciekli?". "Największy dramat Putina"

Największym dramatem prezydenta Władimira Putina jest to, że od czasu wybuchu inwazji zbrojnej na Ukrainę, Rosja nie jest w stanie wysłać na front armii przewyższającej Ukraińców, przynajmniej pod względem liczebności - pisze znany ukraiński ekspert do spraw wojskowości Jurij Butusow.

"Za pieniądze można wynająć ludzi, którzy będą zabijać. Ale nie można wynająć takich, którzy będą gotowi umrzeć za swój kraj. Największym dramatem Putina jest to, że po siedmiu miesiącach ogromna Rosja nie jest w stanie wysłać na front armii przewyższającej Ukraińców, przynajmniej pod względem liczebności. Rosja jest wielka, ale chętnych do walki nie ma" - ocenił w środowym wpisie na Facebooku Jurij Butusow, znany ukraiński ekspert do spraw wojskowości i redaktor naczelny portalu censor.net.

Powielanie tezy o "rosyjskim obowiązku narodowym"

"Rosja będzie walczyć długo"

Pisząc o prognozach, ekspert ocenił, że Rosja może ogłosić powszechną mobilizację, ale - jak stwierdził - "przy niskiej motywacji będzie to równoznaczne z porażką". "Po pierwsze, rozpocznie się masowa ucieczka i emigracja ludności. Po drugie, Rosja nie ma broni, łączności, sprzętu i transportu, aby uruchomić miliony. Po trzecie, Rosja już zmusiła do boju przymusowo zmobilizowanych na terytoriach okupowanych, co doprowadziło do ogromnych strat, ale ci, przymusowo zmobilizowani, nigdy nie stali się armią zdolną do utrzymania frontu i posuwania się naprzód" - napisał Butusow.