826 dni temu rozpoczęła się inwazja Rosji na Ukrainę. Dwie osoby zginęły, a trzy zostały ranne w wyniku rosyjskiego ataku na Toreck. Na miasto w obwodzie donieckim spadły bomby kierowane KAB-250. Ponad 600 skazanych zgłosiło się do służby wojskowej w walczących z rosyjską agresją Siłach Zbrojnych Ukrainy. Obecnie przechodzą szkolenie, po którym zostaną włączeni do oddziałów szturmowych – poinformował ukraiński minister sprawiedliwości Denys Maluska. Oto co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.