825 dni temu rozpoczęła się inwazja Rosji na Ukrainę. W okupowanym przez Rosjan Ługańsku na wschodzie Ukrainy doszło do eksplozji. Prorosyjskie władze poinformowały o co najmniej dwóch wybuchach w mieście. Wrogie drony Shahed we wtorek nad razem zaatakowały kilka ukraińskich obwodów. Oto, co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.

> Ukraińskie siły powietrzne poinformowały we wtorek nad ranem, że wrogie drony Shahed leciały w kierunku obwodów dniepropietrowskiego, zaporoskiego, chersońskiego, czerkaskiego i kijowskiego. W regionach tych ogłoszono alarm powietrzny. Na razie nie ma doniesień o zniszczeniach.

> Ukraińska prokuratura i Dowództwo Operacyjne Południe potwierdziły w poniedziałek doniesienia o ataku Rosjan na międzynarodowe lotnisko w Zaporożu. Pocisk Ch-59 trafił w terminal. Do zdarzenia doszło w niedzielę ok. godz. 16 (godz. 15 w Polsce).

Rozwiń

> Prezydent Łotwy Edgars Rinkevics w wywiadzie dla CNN wezwał zachodnie kraje do zniesienia ograniczeń w używaniu przez Ukrainę dostarczanej przez nie broni. Podkreślił, że obecne postępy Rosji na polu walki są m.in. konsekwencją zwlekania i niezdecydowania Zachodu.

> Podpisałem dokumenty, które pozwolą pierwszym francuskim instruktorom odwiedzić nasze ośrodki szkoleniowe oraz zapoznać się z ich infrastrukturą i personelem - oświadczył naczelny dowódca ukraińskiej armii generał Ołeksandr Syrski.

> Rosyjscy hakerzy, którzy przed dwoma laty przeprowadzili atak na serwery MSZ Węgier, mogli uzyskać dostęp do infrastruktury informacyjnej NATO - powiedział w wywiadzie dla portalu 444.hu Peter Buda, węgierski analityk ds. bezpieczeństwa narodowego.

> - To, że Węgry blokują prawie połowę wszystkich decyzji unijnych dotyczących Ukrainy, w szczególności ósmy pakiet refundacji krajom członkowskim za dostarczoną pomoc, budzi najwyższą irytację, w tym Polski - oświadczył szef MSZ Radosław Sikorski po posiedzeniu ministrów spraw zagranicznych w Brukseli. Podkreślił, że Polska ma prawo do 450 milionów euro.

Ukraińskie siły bezpieczeństwa Mykola Kalyeniak/PAP/EPA

> W okupowanym przez Rosjan Ługańsku na wschodzie Ukrainy doszło do eksplozji. Prorosyjskie władze poinformowały o co najmniej dwóch wybuchach w mieście. Według wpisów w rosyjskich mediach społecznościowych do wybuchów prawdopodobnie doszło na terenie Ługańskiej Wyższej Wojskowej Szkoły Lotniczej, gdzie wybuchł pożar. Nieopodal tego miejsca znajduje się zakład naprawy samolotów.

Rozwiń

> Do eksplozji doszło także na przedmieściach Moskwy w mieście Bałaszycha. Tam zestrzelony został dron. W związku z tym doszło do zmian w kursowaniu samolotów na moskiewskich lotniskach.

> Władze w Rosji poinformowały, że ukraińskie drony zaatakowały obiekty w Gelendżyku w regionie krasnodarskim. To tam swój urządzony z przepychem pałac ma prezydent Władimir Putin. O ogromnej posiadłości informował opozycjonista Aleksiej Nawalny, który zmarł w lutym w kolonii karnej.

> Jeśli Rosjanom uda się dokonać przełomu na froncie we wschodniej części Ukrainy, kraje bałtyckie i Polska nie będą czekać, aż rosyjskie siły dotrą do ich granic, tylko same wyślą wojska na Ukrainę - powiadomił niemiecki tygodnik "Spiegel".

Autorka/Autor:asty, tas

Źródło: PAP, Ukraińska Prawda