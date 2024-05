811 dni temu rozpoczęła się inwazja Rosji na Ukrainę. Sekretarz stanu USA Antony Blinken przybył do Kijowa. To pierwszy wyższy rangą amerykański urzędnik, który wizytuje Ukrainę po przyjęciu przez Kongres pakietu pomocy. Wcześniej doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan powiedział, że Stany Zjednoczone pracują nad tym, by Ukraina otrzymała kolejne systemy Patriot. Co wydarzyło się w Ukrainie w ostatnich godzinach.