802 dni temu rozpoczęła się inwazja Rosji na Ukrainę. Trwają zacięte walki z Rosjanami w obwodzie charkowskim, a także o miasto Czasiw Jar w obwodzie donieckim. Ukraińska pierwsza dama i minister spraw zagranicznych odwiedzili Belgrad. Co wydarzyło się w Ukrainie w ostatnich godzinach.

> Prezydent Władimir Putin mianował ministra obrony Siergieja Szojgu sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Rosji. Z tego stanowiska odwołany został Nikołaj Patruszew. Nowym ministrem obrony Rosji ma zostać Andriej Biełousow . To wieloletni doradca Władimira Putina, od czterech lat wicepremier Rosji. Według Kremla Putin chce, by ministerstwo obrony było w pełni otwarte na innowacje i nowe idee, i dlatego wybór padł na Biełousowa.

> W obwodzie charkowskim trwają walki w strefie przygranicznej. Według naczelnego dowódcy sytuacja jest trudna, ale siły ukraińskie robią wszystko, by powstrzymać wroga. - Zacięte walki toczą się na kierunkach kupiańskim, siewierskim, łymańskim, pokrowskim, a sytuacja zmienia się tam bardzo dynamicznie - przekazał w niedzielę naczelny dowódca armii ukraińskiej gen. Ołeksandr Syrski. Bardzo trudna jest także sytuacja w pobliżu Wowczańska. - Miasto znajduje się pod ciągłym ostrzałem rosyjskim. Nasze wojsko w dalszym ciągu przeciwstawia się rosyjskim atakom. Miejscowi w dalszym ciągu otrzymują pomoc. Wszyscy w obwodzie charkowskim muszą wykazać się maksymalną skutecznością. Zarówno ci w wojsku, siłach obronnych, samorządach, jak i społecznościach. Kluczowa jest nasza odporność i ukraińskie wyniki w walce - powiedział w niedzielnym oświadczeniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Rosyjska armia twierdzi, że przejęła kontrolę co najmniej nad dziewięcioma wioskami w granicznym obwodzie charkowskim.

> Na kierunku Kramatorska Rosjanie w dalszym ciągu atakują Czasiw Jar w obwodzie donieckim, usiłując zająć to miasto. Wojska rosyjskie bezskutecznie próbują też odzyskać utracone pozycje w rejonie Kliszczijiwki, nieopodal Bachmutu.

> Dziewięć osób nie żyje, a co najmniej 20 zostało rannych w wyniku częściowego zawalenia się dziesięciopiętrowego budynku mieszkalnego w rosyjskim Biełgorodzie.

> Pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska oraz minister spraw zagranicznych tego kraju Dmytro Kułeba przybyli w niedzielę do stolicy Serbii, Belgradu - poinformowała agencja Tanjug. To pierwsza od rosyjskiej inwazji wizyta tak wysokich przedstawicieli władz Ukrainy w Serbii.

> Rosja rozbudowuje w środkowej Białorusi obiekt, który mógłby służyć do przechowywania głowic z ładunkami atomowymi - poinformował dziennik "New York Times".

Według analizy "NYT" w magazynie amunicji z czasów zimnej wojny pod miastem Osipowicze powstają zabezpieczenia charakterystyczne dla rosyjskich miejsc przechowywania broni nuklearnej. "Jeśli Rosja przemieści tam broń, byłby to pierwszy raz od upadku Związku Sowieckiego w 1991 r., gdy przechowuje ją poza swoimi granicami" - podkreśla dziennik.

> Inwazja Rosji na Ukrainę spowodowała, że Gazprom, jedno z największych rosyjskich przedsiębiorstw państwowych, poniósł w 2023 roku najwyższą od 25 lat stratę i będzie to negatywnie wpływać na jego przychody co najmniej do 2030 roku - przekazało w niedzielę brytyjskie ministerstwo obrony.