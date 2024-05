804 dni temu rozpoczęła się inwazja Rosji na Ukrainę. W Partii Republikańskiej istnieje rosnąca frakcja proputinowska, która nie chce wspierać Ukrainy i uważa z jakiegoś powodu, że Rosja nie jest wrogiem Ameryki - powiedział w wywiadzie z telewizją CBS News lider demokratów w Izbie Reprezentantów Hakeem Jeffries. Podsumowujemy, co wydarzyło się w ostatnich godzinach w Ukrainie i wokół niej.

> Francja nie wysłała wojsk na Ukrainę. Takie doniesienia to efekt niesłabnącej kampanii dezinformacyjnej, która ma osłabić wsparcie Paryża dla Kijowa - ogłosiło MSZ Francji. Wcześniej w mediach pojawiały się informacje o wysłaniu na Ukrainę ok. setki żołnierzy francuskiej Legii Cudzoziemskiej.

> Do MSZ Rosji wezwano ambasadora Wielkiej Brytanii i ostrzeżono go, że brytyjskie obiekty wojskowe i sprzęt mogą być atakowane w Ukrainie i poza jej granicami w odpowiedzi na wykorzystanie przez Kijów brytyjskiego uzbrojenia do atakowania terytorium Rosji - pisze agencja Reutera.