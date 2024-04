777 dni temu rozpoczęła się inwazja zbrojna Rosji na Ukrainę. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski opublikował nagranie ze swojej wizyty w obwodzie charkowskim, ukazujące budowę fortyfikacji w tym regionie na północnym wschodzie kraju. Powstają tam m.in. okopy i betonowe zapory przeciwczołgowe, zwane "zębami smoka". Podsumowujemy, co wydarzyło się w ostatnich godzinach w Ukrainie i wokół niej.

> Zrobiliśmy duże postępy w kierunku użycia rosyjskich aktywów do wsparcia Ukrainy - powiedział szef brytyjskiej dyplomacji David Cameron po spotkaniu ze swoim amerykańskim odpowiednikiem Antonym Blinkenem w Waszyngtonie. Podkreślił jednak, że najważniejsze obecnie jest uchwalenie przez amerykański Kongres pakietu środków na wsparcie dla Ukrainy.

> Rosyjski pocisk kierowany AS-23A najprawdopodobniej rozbił się na terytorium Rosji wskutek usterki technicznej, co dowodzi problemów produkcyjnych będących efektem sankcji i pośpiechu, w jakim są one budowane - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

> Łotwa przeznaczy w ciągu trzech kolejnych lat 0,25 proc. PKB kraju na pomoc wojskową dla Ukrainy - zdecydował rząd w Rydze. W 2024 roku suma wsparcia wyniesie ok. 112 mln euro.

> W marcu br. co najmniej 604 cywilów zginęło lub zostało rannych w Ukrainie w wyniku rosyjskich ataków. Oznacza to wzrost liczby ofiar cywilnych o 20 proc. w porównaniu do lutego br. - powiadomiło w raporcie Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (OHCHR).