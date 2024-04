771 dni temu rozpoczęła się rosyjska pełnoskalowa inwazja na Ukrainę. Rosyjscy najeźdźcy zaatakowali dzielnice mieszkalne i infrastrukturę energetyczną Charkowa dronami szturmowymi, zginęło co najmniej siedem osób, pięć jest rannych, trwa ustalanie strat - poinformowały władze. Podsumowujemy, co wydarzyło się w ostatnich godzinach w Ukrainie i wokół niej.

> Ukraiński wywiad wojskowy twierdzi, że trzeci atak na most Krymski jest "nieunikniony" - pisze brytyjski "The Guardian", powołując się na własne źródła. Most Krymski był atakowany w lipcu zeszłego roku i październiku 2022 roku.