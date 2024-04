Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

768 dni temu rozpoczęła się rosyjska pełnoskalowa inwazja na Ukrainę. Republikańscy politycy uważają, że Kongres USA zajmie się przyjęciem pakietu pomocowego dla Ukrainy na najbliższym posiedzeniu Izby Reprezentantów, zapewniając o "przytłaczającym wsparciu" w parlamencie. Francja zapowiada dostarczenie Ukrainie setek pojazdów opancerzonych. Z kolei moskiewscy duchowni każą modlić się o podbój Ukrainy - twierdzi amerykański Instytut Studiów nad Wojną. Podsumowujemy, co wydarzyło się w ostatnich godzinach w Ukrainie i wokół niej.

> Przewodniczący komisji wywiadu Izby Reprezentantów Mike Turner (Partia Republikańska) zapowiedział w niedzielę w programie "Face the Nation" stacji CBS News, że parlament zajmie się pomocą dla Ukrainy na najbliższym posiedzeniu Izby Reprezentantów. - Spiker (odpowiednik marszałka Sejmu - red) wyraził się jasno, że (...) będzie to następny najważniejszy punkt porządku obrad po przyjęciu wszystkich ustaw finansujących rząd federalny - podkreślił polityk. To republikański spiker izby Mike Johnson uchodził dotąd za hamulcowego przyjęcia pakietu pomocowego dla Ukrainy, uchwalonego przez Senat i czekającego na uchwalenie w Izbie Reprezentantów.

Mike Turner zaznaczył, że - jego zdaniem - kwestia pomocy Ukrainie spotka się z "przytłaczającym wsparciem w Kongresie i położymy ustawę na biurku prezydenta".

Rozwiń

Inny republikański polityk, Mike Lawler, w rozmowie z CNN również optymistycznie odnosił się w niedzielę do uchwalenia pakietu pomocowego dla Ukrainy. - Wierzę, że głosowanie odbędzie się po powrocie z przerwy wielkanocnej - powiedział Lawler. Dodał, że to kwestia "krytycznie ważna dla naszych sojuszników". - Jesteśmy liderami wolnego świata i nie możemy uchylać się od odpowiedzialności za utrzymanie i obronę demokracji na całym świecie - zaznaczył republikanin.

> Francja dostarczy Ukrainie do początku przyszłego roku "setki pojazdów opancerzonych" w ramach nowego pakietu pomocy wojskowej - zapowiedział minister obrony Sebastien Lecornu w opublikowanym w niedzielę wywiadzie dla gazety "La Tribune".

Transporter opancerzony VAB Bison defense.gouv.fr

Francuska armia wymienia obecnie swoje stare transportery opancerzone VAB na pojazdy opancerzone nowej generacji. - Ten wciąż sprawny sprzęt trafia w dużych ilościach bezpośrednio na Ukrainę. Mówimy o setkach (pojazdów) w 2024 i na początku 2025 roku – powiedział Lecornu. Jego zdaniem są one niezbędne Ukrainie do utrzymania rozciągniętej linii frontu. VAB weszły do użytku w 1979 r. i były wykorzystywane przez armie kilkudziesięciu państw.

Minister zapowiedział też, że Francja przekaże Ukrainie więcej rakiet przeciwlotniczych Aster-30 ziemia-powietrze do systemów obrony przeciwlotniczej SAMP/T. Pociski Aster mają zasięg 120 kilometrów.

> Według niepotwierdzonych doniesień Rosyjski Kościół Prawosławny nakazał wszystkim duchownym zmianę liturgii tak, by obejmowała ona "prowojenne modlitwy wspierające Rosję w wojnie o podbicie Ukrainy" i zagroził pozbawieniem suspendowanie tych, którzy nie popierają wojny - poinformował amerykański amerykański Instytut Studiów nad Wojną (Institute for the Study of War - ISW).

Rozwiń

Według informacji ISW, władze rosyjskiego Kościoła wzmogły obserwację duchownych i miały zwolnić osoby, które odmówiły promowania wprowadzanych przez Kreml modlitw wspierających inwazję.

> Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) w niedzielę odrzuciła żądanie Rosji, by Ukraina wydała jej osoby rzekomo powiązane z atakami terrorystycznymi w Federacji Rosyjskiej, w tym szefa SBU Wasyla Maluka. Żądanie to jest "bezsensowne" i "cyniczne" - podkreśliła formacja.

Wasyl Maluk ssu.gov.ua

Rosyjskie MSZ poinformowało w oświadczeniu, że opiera żądania ekstradycji na dwóch międzynarodowych konwencjach przeciwko terroryzmowi, zaś Maluk miał się przyznać, do "zorganizowania wysadzenia w powietrze Mostu Krymskiego w październiku 2022 roku i ujawnił szczegóły organizacji innych ataków terrorystycznych na terytorium Federacji Rosyjskiej".

Most Krymski - pożar i zawalenie części przeprawy (2022 r.) Anadolu

> W niedalekiej przyszłości można się spodziewać ponownego użycia pocisków Kalibr - ocenił w niedzielę szef ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) generał Kyryło Budano. Ma to związek z faktem, że Rosji udało się zgromadzić rakiety potrzebne do ponownych uderzeń.

- Fakt, że nie przeprowadzali ataków na sektor energetyczny przez ponad rok, pozwolił im zgromadzić pewną liczbę broni. Niestety, wróg ma teraz siłę, aby kontynuować swoje działania - cytuje agencja Interfax Ukraina Budanowa, który mówił o tym w telewizji.

> W wyniku rosyjskiego ostrzału w obwodzie lwowskim zginęły w niedzielę co najmniej dwie osoby. Dwie ofiary śmiertelne odnotowano po ataku na miejscowość Krasnohoriwka w obwodzie donieckim, a kolejną we wsi Borowa pod Charkowem.

W obwodzie donieckim ostatniej doby Rosjanie ostrzelali 14 miejscowości.

> Do rosyjskiego wojska trafi 150 tysięcy obywateli. O poborze zdecydował Władimir Putin. Dekret w tej sprawie opublikowano na stronie Kremla. Wynika z niego, że górna granica wieku poborowego została podniesiona o trzy lata.

W Rosji wszyscy mężczyźni od 18. roku życia mają obowiązek odbyć roczną służbę wojskową lub przejść odpowiadające mu szkolenie podczas studiów.

W zeszłym roku na wiosnę powołano w Rosji do wojska 147 tysięcy osób.

Autorka/Autor:bp/ft

Źródło: PAP, Reuters, ISW, CNN, CBS News