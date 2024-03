> Sprawcy piątkowego ataku terrorystycznego pod Moskwą, schwytani przez rosyjskie służby, początkowo zamierzali uciec na Białoruś , nie na Ukrainę - powiedział we wtorek Alaksandr Łukaszenka. To burzy teorię Putina o "ukraińskim śladzie" w zamachu - komentuje niezależny portal Nasza Niwa.

> Ukraina odzyska wszystkie deportowane dzieci tylko wtedy, gdy wygra na polu bitwy - oceniła menedżerka organizacji "Where Are Our People" Chrystyna Szkudor na konferencji prasowej w Kijowie. Apelujemy o dostarczenie broni Ukrainie, bo jest to jedyny sposób na uratowanie wszystkich tych dzieci - dodała.

> Mike Johnson, republikański spiker Izby Reprezentantów, powiedział prywatnie na jednym ze spotkań, że dopilnuje, aby izba przystąpiła do głosowania w sprawie pakietu pomocowego dla Ukrainy, czemu sprzeciwia się wielu członków jego partii - przekazał "New York Times". W tym kontekście dziennik przywołuje słowa, jakie do Johnsona skierował wcześniej premier Polski Donald Tusk, a także to, co miał mu powiedzieć podczas ich spotkania prezydent Andrzej Duda.