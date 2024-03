761 dni temu rozpoczęła się rosyjska pełnoskalowa inwazja na Ukrainę. Rosjanie z powietrza zaatakowali Odessę. Dowódca Wojsk Lądowych Ukrainy generał Ołeksandr Pawluk uważa, że Rosja może wygrać wojnę ze względu na negatywne nastawienie Ukraińców do wojskowych komend uzupełnień i systemu werbunku do armii. Podsumowujemy, co wydarzyło się w ostatnich godzinach w Ukrainie i wokół niej.