759 dni temu rozpoczęła się rosyjska pełnoskalowa inwazja na Ukrainę. Ostatniej nocy siły obrony powietrznej Ukrainy strąciły 31 z 34 dronów wystrzelonych przez Rosjan. Z kolei kanały rosyjskiego Telegramu doniosły o eksplozjach i pożarze w rafinerii w Kujbyszewie, w rosyjskim obwodzie samarskim, przekazała Ukraińska Prawda. Podsumowujemy, co wydarzyło się w ostatnich godzinach w Ukrainie i wokół niej.

> Każdy, kto myśli, że Rosja zatrzyma się w Donbasie i na Krymie, jest w błędzie - oznajmił prezydent Francji Emmanuel Macron na zakończenie dwudniowego szczytu Unii Europejskiej w Brukseli. Przywódcy państw UE są przekonani, że potrzebne jest zwiększenie dostaw broni dla Ukrainy, jednak nie ma wśród nich zgody co do tego, jak szybko to zrobić.

> Władze rosyjskie planują w najbliższym czasie zmobilizować co najmniej 300 tysięcy żołnierzy. Są potrzebni do rozpoczęcia operacji mającej na celu okrążenie drugiego co do wielkości miasta w Ukrainie, Charkowa - napisał niezależny rosyjski portal Wiorstka, powołując się na własne źródła.

> Ostatniej nocy siły obrony powietrznej Ukrainy strąciły 31 z 34 dronów wystrzelonych przez Rosjan. Bezzałogowce zostały zestrzelone nad środkową, południową i południo-wschodnią częścią kraju.

> Kanały rosyjskiego Telegramu doniosły o eksplozjach i pożarze w rafinerii w Kujbyszewie, w rosyjskim obwodzie samarskim, przekazała Ukraińska Prawda. Według wstępnych danych zakład został zaatakowany przez drona.

Ukraińskie drony zaatakowały kolejną rafinerię Reuters

> Rosja tworzy 100-tysięczne zgrupowanie wojska. Nie do końca wiadomo, jakie ma plany - przekazał dowódca ukraińskich wojsk lądowych generał Ołeksandr Pawluk.

> Wielka Brytania wraz ze swoimi sojusznikami wyśle Ukrainie nowy pakiet pomocy wojskowej o wartości ponad 60 milionów funtów - przekazało w serwisie X brytyjskie Ministerstwo Obrony.

> Nie zachęcamy ani nie umożliwiamy Ukrainie ataków wewnątrz Rosji - powiedział rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby, odnosząc się do doniesień "Financial Times" o frustracji Białego Domu i presji, by ukrócić ataki Ukraińców na rosyjskie instalacje naftowe.

> Niemiecki generał Carsten Breuer ostrzegł przed zamrożeniem wojny w Ukrainie. - Nie ma na świecie zamrożonego konfliktu, który nie wybuchłby ponownie - zauważył pierwszy żołnierz Bunsedwehry. Tymczasem lider współrządzącej w Niemczech SPD Lars Klingbeil stwierdził, że nie widzi obecnie podstaw do negocjacji z Władimirem Putinem.

> Ukraiński koncern paliwowy Naftohaz poinformował, że w wyniku nocnych ostrzałów rosyjskich uszkodzone zostały należące do koncernu obiekty i instalacje. Naftohaz nie wyjaśnił, jakiego rodzaju są to obiekty. Zapewnił, że trwa ich naprawa.

> Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że od kiedy Zachód zaangażował się po stronie Kijowa, Rosja znalazła się "w stanie wojny". Później doprecyzował, że nie jest to wojna "de jure", ale "de facto". Państwa NATO wielokrotnie podkreślały jednak, że nie prowadzą i nie chcą prowadzić wojny z Moskwą.

Autorka/Autor:asty

Źródło: PAP