756 dni temu rozpoczęła się rosyjska pełnoskalowa inwazja na Ukrainę. Szef Pentagonu Lloyd Austin ostrzegł, że przetrwanie Ukrainy jest dziś zagrożone, a bezpieczeństwo Ameryki narażone na ryzyko. Przekonywał, że USA nie mogą pozwolić, by powiodła się strategia Rosji, polegająca na przeczekaniu Zachodu. Podsumowujemy, co wydarzyło się w ostatnich godzinach w Ukrainie i wokół niej.

> Ponad 1000 pocisków rakietowych i bomb oraz ponad 320 dronów Shahed zastosowała Rosja wobec Ukrainy tylko od początku marca – oświadczył ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski, apelując do partnerów o dostawy środków obrony powietrznej.

> Mamy nadzieję, że od kwietnia ukraińska armia będzie posiadać wystarczająco dużo amunicji, by odeprzeć rosyjskie wojska na polu bitwy - powiedział premier Ukrainy Denys Szmyhal.

> Grupa deputowanych Rady Najwyższej zaproponowała we wtorek, aby ukraiński parlament zwrócił się do Komisji Europejskiej i państw członkowskich Unii Europejskiej z prośbą o wprowadzenie zakazu importu produktów rolnych z Federacji Rosyjskiej i Białorusi do UE - poinformował Interfax - Ukraina.