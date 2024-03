755 dni temu rozpoczęła się rosyjska pełnoskalowa inwazja na Ukrainę. Szybka decyzja Kongresu Stanów Zjednoczonych w sprawie odblokowania pomocy dla Ukrainy ma krytyczne znaczenie - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas spotkania z amerykańskim senatorem Lindseyem Grahamem. Podsumowujemy, co wydarzyło się w ostatnich godzinach w Ukrainie i wokół niej.

> W najbliższych latach Rosja stanie się jeszcze bardziej agresywna, niezależnie od tzw. wyborów w tym kraju. Utrzymany przez Putina mandat będzie prawdopodobnie do tego prowadzić. Musimy być gotowi na to, że to długoterminowe i wręcz egzystencjalne zagrożenie dla Europy – oświadczyła szefowa fińskiego MSZ Elina Valtonen.