750 dni temu rozpoczęła się rosyjska pełnoskalowa inwazja na Ukrainę. Rosyjski agresor nie zatrzyma się, my musimy go zatrzymać - powiedział szef unijnej dyplomacji Josep Borrell podczas spotkania z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem. Podsumowujemy, co wydarzyło się w ostatnich godzinach w Ukrainie i wokół niej.

> Rozwaga nie jest czymś, co można scharakteryzować jako słabość, jak niektórzy to robią, ale rozwaga jest tym, do czego obywatele tego kraju mają prawo - mówił kanclerz Niemiec Olaf Scholz, odnosząc się do sytuacji na Ukrainie. Chodzi o jego odmowę dostarczenia temu krajowi pocisków manewrujących Taurus. Scholz po raz kolejny odrzucił możliwość dostarczenia tych rakiet.

> Prezydent USA Joe Biden jest świadomy wypowiedzi przywódcy Rosji Władimira Putina na temat broni nuklearnej, za pomocą których próbuje szantażować Zachód - oświadczyła rzeczniczka Białego Domu Karin Jean-Pierre. Jednak USA nie widzą obecnie żadnych oznak, aby Rosja przygotowywała się do użycia takiej broni, zwłaszcza w Ukrainie - podkreśliła.

> Tylu młodych ludzi idzie na śmierć. Módlmy się do Pana o to, by dał nam łaskę przezwyciężenia tego szaleństwa wojny, która zawsze jest porażką - powiedział papież Franciszek. Jak dodał, "dziś przyniesiono mi różaniec i Ewangelię młodego żołnierza poległego na froncie". Miały one należeć do 23-letniego Ukraińca poległego w walce o Awdijiwkę we wschodniej Ukrainie.

> Rosyjski agresor nie zatrzyma się, my musimy go zatrzymać - powiedział szef unijnej dyplomacji Josep Borrell podczas spotkania z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem. Obaj rozmawiali też o sytuacji w Gazie, gdzie według Borrella "stawką jest przetrwanie ludności".

Rosyjscy żołnierze Siergiej Aksionow/Telegram

> Pierwszy samochód posiadający rosyjskie tablice rejestracyjne został zatrzymany przez litewskich strażników celnych, po tym jak w poniedziałek zaczął na Litwie obowiązywać zakaz przemieszczania się po kraju pojazdami zarejestrowanymi w Rosji. Auto o wartości ponad 41,5 tysiąca euro prawdopodobnie zostanie przekazane Ukrainie.

> Rosyjscy partyzanci walczą z rosyjską armią w pięciu miejscowościach obwodu biełgorodzkiego na południowym zachodzie Rosji – napisała ukraińska agencja Ukrinform, powołując się na Aleksieja Baranowskiego z legionu Wolność Rosji.

> Ukraińskie drony zaatakowały w środę kolejną rafinerię w Rosji. Tym razem bezzałogowce uderzyły w Zakłady Produktów Naftowych w Nowoszachtyńsku w obwodzie rostowskim - poinformował wywiad wojskowy w Kijowie, dodając, że obiekt był wykorzystywany do celów militarnych. Gubernator obwodu rostowskiego oznajmił, że na teren rafinerii spadły trzy zestrzelone drony.

> Prezydent Duda wyraził mocne poparcie dla dalszej pomocy Ukrainie, bo wie, że stawką jest demokracja i wolny świat - powiedział lider demokratów w Izbie Reprezentantów Hakeem Jeffries. Dodał, że podczas wtorkowego spotkania spiker Izby Mike Johnson powiedział, że rozumie wagę przegłosowania pakietu pomocowego.

> Witalij Robertus, wiceprezes Łukoilu, nie żyje - poinformował rosyjski koncern w środę. Niezależna rosyjska telewizja Dożd zwróciła uwagę, że to czwarty zgon wśród menadżerów wysokiego szczebla w tej spółce, w ciągu dwóch ostatnich lat. Łukoil jest drugim co do wielkości rosyjskim koncernem naftowym.

Autorka/Autor:asty//mrz

Źródło: PAP