746 dni temu rozpoczęła się rosyjska pełnoskalowa inwazja na Ukrainę. Wysocy rangą przedstawiciele amerykańskiej administracji w rozmowie z CNN przekazali, że Rosja po sukcesie ukraińskiej kontrofensywy pod Charkowem w 2022 roku rozważała użycie broni jądrowej, ale wysiłki USA, Chin i Indii pomogły ją od tego odwieść. Zdaniem ekspertów z ISW Rosja w ogóle nie jest zainteresowana negocjacjami z Ukrainą i będzie dążyć do całkowitego zniszczenia narodu ukraińskiego. Podsumowujemy, co jeszcze wydarzyło się w ostatnich godzinach.

> CNN, bazując na rozmowach z przedstawicielami amerykańskiej administracji, przekazuje, że Rosja pod koniec 2022 roku rozważała użycie "taktycznej lub bojowej" broni jądrowej na Ukrainie . W tamtym okresie Rosja prowadziła intensywną operację informacyjną skierowaną do społeczeństw Zachodu, której celem było zniechęcenie społeczeństw świata Zachodu do pomagania Ukrainie. W związku z ryzykiem użycia broni atomowej, przedstawiciele administracji Joe Bidena - jak ustaliło CNN - kontaktowali się z "wieloma urzędnikami Kremla wysokiego szczebla".

> Silniejszy jest ten, kto widzi sytuację, kto myśli o narodzie, kto ma odwagę białej flagi, by negocjować - powiedział papież Franciszek w wywiadzie dla szwajcarskiej telewizji, odnosząc się do sytuacji rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Rzecznik Watykanu Matteo Bruni tłumaczył, że papież podchwycił określenie "biała flaga" użyte przez osobę przeprowadzającą wywiad i użył go, "aby wskazać na zaprzestanie działań wojennych i rozejm osiągnięty dzięki odwadze negocjacji".