742 dni temu rozpoczęła się rosyjska pełnoskalowa inwazja na Ukrainę. Prezydent Francji Emmanuel Macron wezwał we wtorek w Pradze sojuszników Ukrainy, by "nie byli tchórzami". Z czeskim prezydentem Petrem Pavelem omawiał między innymi obecność żołnierzy z Zachodu w Ukrainie. Podsumowujemy, co jeszcze wydarzyło się w ostatnich godzinach.