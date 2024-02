735 dni temu rozpoczęła się rosyjska pełnoskalowa inwazja na Ukrainę. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski we wtorek wieczorem przybył do Albanii, aby wziąć udział w konferencji dotyczącej bezpieczeństwa. To jego pierwsza podróż do tego bałkańskiego kraju - poinformowała AFP. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin z i wokół Ukrainy.

