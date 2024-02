Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

> Rosyjski ambasador usłyszał, że państwo rosyjskie odpowiadało za bezpieczeństwo i zdrowie Aleksieja Nawalnego i w związku z tym jest odpowiedzialne za to, co się z nim stało - powiedział w "Kropce nad i" w TVN24 Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych, odnosząc się do wezwania rosyjskiego urzędnika do polskiego MSZ. - Powinniśmy się przygotowywać na odstraszanie Putina. Słabość prowokuje, siła odstrasza. Musimy zbudować swoją siłę - podkreślił.