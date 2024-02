Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Od 722 dni Ukraina broni się przed rosyjską inwazją. Kraje bałtyckie mają od trzech do czterech lat, by przygotować się do ewentualnej próby sprawdzenia przez Rosję zdolności obronnych NATO - ostrzegł minister spraw zagranicznych Estonii Margus Tsahkna, cytowany przez agencję AP. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin z i wokół Ukrainy.