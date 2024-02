Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Od 720 dni Ukraina broni się przed rosyjską inwazją. Prezydent Ukrainy planuje podróż do Paryża i Berlina. Wołodymyr Zełenski chce lobbować na rzecz pomocy dla Ukrainy przed odbywającą się w tym tygodniu Monachijską Konferencją Bezpieczeństwa - podał Bloomberg, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin z i wokół Ukrainy.

> Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski planuje podróż do Paryża i Berlina, by lobbować na rzecz pomocy dla Ukrainy przed odbywającą się w tym tygodniu Monachijską Konferencją Bezpieczeństwa - podał Bloomberg powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą.

> W poniedziałek odbyło się spotkanie szefów MSZ Polski, Niemiec i Francji , Radosława Sikorskiego , Annaleny Baerbock i Stephane'a Sejourne w ramach Trójkąta Weimarskiego. - Nie wolno pozwolić, aby Putin tę wojnę wygrał, musimy wypełnić nasze zobowiązania wobec Ukrainy - mówił na wspólnej konferencji prasowej Sikorski. Szefowa niemieckiej dyplomacji stwierdziła, że NATO to "kręgosłup systemu bezpieczeństwa", ale potrzebna jest także współpraca na polu europejskim. Także Stephane Sejourne mówił, że należy "wzmocnić obronność Europy".

> Rada UE przyjęła decyzję i rozporządzenie precyzujące obowiązki centralnych depozytów papierów wartościowych (CSD) posiadających aktywa i rezerwy rosyjskiego Centralnego Banku Rosji, które zostały unieruchomione w wyniku unijnych środków ograniczających. Przybliża to możliwość wykorzystania zysków z tych aktywów dla odbudowy Ukrainy.

> Ukraina wyprodukuje w 2024 r. tysiące dronów dalekiego zasięgu zdolnych do głębokich ataków na Rosję i ma już do 10 firm produkujących bezzałogowce, które mogą dotrzeć do Moskwy i Petersburga - oświadczył w wywiadzie dla agencji Reutera ukraiński minister transformacji cyfrowej Mychajło Fedorow.