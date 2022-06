Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa już 117. dobę. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyznał w niedzielnym nagraniu w mediach społecznościowych, że "w przyszłym tygodniu należy spodziewać się nasilenia wrogiej aktywności Rosji, również w Europie". Również tego dnia Zełenski wraz z żoną Ołeną zwrócili się do walczących na froncie przy okazji Dnia Ojca. Wojska rosyjskie wywiozły z magazynów obwodu ługańskiego na wschodzie Ukrainy 15 tysięcy ton słonecznika i 10 tysięcy ton zboża - poinformował szef władz tego regionu Serhij Hajdaj. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin.

> W Miami na Florydzie przeprowadzono w sobotę akcję wykupu broni pod hasłem Guns 4 Ukraine (Broń dla Ukrainy). Broń ma być przekazana Ukraińcom za pośrednictwem organizacji Ukrainian Congress Committee of America (UCCA).

> Na krótko przed szczytem Unii Europejskiej w Brukseli szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w niedzielę wieczorem w wywiadzie dla niemieckiej telewizji publicznej wyraziła optymizm co do perspektywy uzyskania przez Ukrainę statusu kandydata do UE. - Jestem głęboko przekonana, że otrzymamy pozytywną decyzję, że otrzymamy wsparcie. Kurs został już wyznaczony - oświadczyła.