Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

> Zbudowany przez Rosję most Krymski został poważnie zniszczony. Duża część samochodowej przeprawy prowadzącej na bezprawnie odebrany Ukrainie półwysep leży w wodach Cieśniny Kerczeńskiej. W sobotę rano płonęła też kolejowa część mostu i znajdująca się na nim cysterna z paliwem. Informacje początkowo przekazywane przez media potwierdziły ukraińskie siły powietrzne. Doradca Wołodymyra Zełenskiego Mychajło Podolak napisał: "Krym, most, początek. Wszystko, co nielegalne, musi zostać zniszczone".