Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Atak rosyjskich dronów na Kijów. Lech Wałęsa w amerykańskiej telewizji mówi o tym, że Rosjan należy przekonać do zmiany systemu politycznego. Znani są kandydaci w marcowych wyborach prezydenckich w Rosji. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin z i wokół Ukrainy. To 718. dzień ukraińskiej obrony po inwazji lądowej Rosji.

> Rosyjskie drony zaatakowały w nocy z soboty na niedzielę stolicę Ukrainy Kijów - podały ukraińskie media. W mieście działa obrona lotnicza. "Apelujemy do mieszkańców regionu, aby pozostali w schronach do czasu odwołania alarmu powietrznego" - brzmi komunikat miejscowych władz wojskowych. Jak podają ukraińskie media, drony Shahed w rejon Kijowa nadleciały z południa Ukrainy. Alarmy lotnicze ogłoszono także w centralnych i południowych obwodach Ukrainy. Eksplozje słychać było w Dnieprze i Mikołajowie.

> Były prezydent Lech Wałęsa był gościem programu "The Lead" w amerykańskiej telewizji CNN. Stwierdził w nim, że Rosjan należy przekonać do zmiany systemu politycznego i uświadamiać jej mieszkańców w jakim położeniu się znajdują. - Jutro po ciebie przyjdą, jutro Putin ciebie do wojska weźmie, i też zginiesz. Chcesz zginąć, czy chcesz żyć? - podpowiada Wałęsa.