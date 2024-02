Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Ukraina i Rosja dokonały kolejnej wymiany jeńców wojennych. Do kraju powróciło 100 żołnierzy, z których większość to obrońcy Mariupola – poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Prezydent zapewnił, że prowadzone są działania na rzecz uwolnienia innych obywateli jego kraju, którzy są więzieni w rosyjskich obozach. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin z i wokół Ukrainy. To 716. dzień ukraińskiej obrony po inwazji lądowej Rosji.