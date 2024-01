Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

> Rzecznik Kremla zaatakował niemiecki rząd, próbując go zastraszyć – ocenił portal dziennika "Bild", odnosząc się do piątkowego komentarza Dmitrija Pieskowa, rzecznika Władimira Putina. "Ta wypowiedź Pieskowa pokazała, że Niemcy słusznie przygotowują się do wojny. Z Moskwy po raz kolejny napływają budzące niepokój oświadczenia pod adresem rządu federalnego" – stwierdził "Bild".